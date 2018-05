Le bilan de la sécurité du match opposant le Standard au club de Bruges est positif

(Belga) La rencontre footballistique entre le Standard et le club de Bruges s'est faite sous haute surveillance. Toutefois, aucun véritable incident n'est survenu entre les supporters des deux clubs au terme du match, a-t-on appris auprès de la zone de police de Liège ce dimanche soir.

Selon la porte-parole de la zone de police de Liège, Jadranka Lozina, "il n'y a eu aucun incident à déplorer à l'occasion du match de football, tout s'est déroulé dans le calme de part et d'autre." Les supporters du club de Bruges et leurs stewards ont fait déplacer les cars des supporters et ont formé un cordon pour laisser passer le car des joueurs. Ceci leur a permis de les suivre pour fêter ensemble leur victoire de la saison. Les cars ont quitté Sclessin peu après 21h40 tandis que les supporters chantaient et fêtaient déjà cette victoire. Les supporters du Standard avaient pour leur part déjà évacué les lieux. Il n'y a pas eu de véritables frictions entre les deux groupes. Toutefois, la police montée ainsi que des combis de police étaient toujours présents à 22h00 à proximité du stade, les cafés étant toujours très fréquentés. (Belga)