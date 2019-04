Le blog Résistance(s) relance un journal papier

(Belga) Résistance(s) a lancé lundi à Saint-Gilles le premier numéro de son nouveau journal papier, prolongement imprimé du blog d'information militant sur l'extrême droite. Ce format permettra de présenter des dossiers spécifiques, plus étayés, tandis que le site internet est plus propice au suivi de l'actualité politique au quotidien, a expliqué Manuel Abramowicz, le rédacteur en chef.

C'est sous format papier que Résistance(s) avait commencé et, après 22 ans, l'équipe a décidé d'y revenir ponctuellement. "On vendra notre journal à la criée, sur les marchés et à d'autres moments, lors d'événements comme le 1er mai...", a précisé Manuel Abramowicz lors de la présentation du premier numéro dans la librairie Presse Volders, à Saint-Gilles. Au sommaire de ce "Journal de résistance(s)", des dossiers sur l'extrême droite en Israël, sur l' "Ordre nouveau" au Brésil, ou encore sur les 47 années de "lepénisme" en France. Une enquête est consacrée à la N-VA, présentée comme un cheval de Troie de l'ultra droite au coeur du royaume. "On aime bien remettre les points sur les i et parfois bousculer certaines certitudes que notre public peut avoir", a poursuivi Manuel Abramowicz. "Par exemple, Anne Morelli, professeure d'histoire à l'ULB, revient sur la conception de l'anti-fascisme et du fascisme et montre que parfois des anti-fascistes utilisent des méthodes fascistes pour combattre l'extrême-droite. On a aussi un focus international sur les crimes commis par des moines intégristes bouddhistes contre des musulmans, ce qui est un sujet très peu développé." La publication a été rédigée avec de nombreux spécialistes dont, outre Anne Morelli, le chercheur indépendant Pierre-Yves Lambert, l'historienne française Valérie Igounet, l'historien liégeois Julien Dohet, le journaliste d'investigation anversois Ton Rennenberg du journal flamand Apache ou encore le chercheur brésilien résidant en Belgique Joaldo Dominguez. La fréquence de parution n'a pas été fixée. Aucune date n'a été avancée pour le second numéro.