Le braqueur David Gras, en cavale pendant sept ans, condamné à 15 ans de réclusion criminelle

David Gras, 49 ans, l'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe qui s'était rendu après sept ans de cavale, a été condamné jeudi à 15 ans de réclusion criminelle par les assises du Nord, à Douai.

Une peine "entre 15 et 18 ans" de réclusion avait été requise mercredi, contre David Gras, jugé pour une série de braquages, dont un mortel, à Orly, près de Paris.



Il avait déjà été condamné en son absence le 8 juillet 2016 par cette même cour à 25 ans de réclusion criminelle à l'issue d'un procès de plus d'un mois où 19 personnes avaient été jugées. Parmi elles, son complice présumé Serge Veron, condamné à 18 ans de réclusion.



Recherché depuis 2011, David Gras s'était présenté de lui-même le 2 août 2018 au greffe de la cour d'assises du Nord pour se constituer prisonnier.



"C'est un voleur, un malfaiteur et vous pouvez vous dire que, pendant sept ans, il a dû bien se marrer, mais sa cavale ce n'était pas +baignade à Honolulu+... C'était un calvaire psychologique", a lancé l'avocat de l'accusé, Me Jérôme Goudard, aux jurés lors de sa plaidoirie jeudi matin.



David Gras était jugé depuis le 21 juin pour une série de braquages, y compris à l'explosif.



Lors de ce procès, l'accusé, qui se dit "en pénitence'", a évoqué sa cavale comme "une souffrance".



Il a aussi dévoilé avoir fui la France en 2012, sans préciser pour quel pays et raconté s'être "converti à l'orthodoxie": "ma foi m'a donné la force de revenir", a-t-il affirmé au premier jour de son procès.