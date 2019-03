Le budget de la Ville de Bruxelles est adopté: cela manque de souffle, dit l'opposition

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert, à majorité contre opposition, lundi peu après minuit, au projet de budget de la commune centrale de la Région-capitale. Dans l'opposition le cdH s'est abstenu.

Son chef de groupe, Didier Wauters, s'est demandé si l'on n'assistait pas au "démarrage un peu lent d'un vieux moteur diesel": "Nous vous disions lors de votre présentation de l'accord de majorité, que nous sommes pour partie prêts à soutenir largement, que celui-­ci manquait toutefois de souffle. La lecture de votre budget, nous laisse la même impression. On lance beaucoup d'études.... mais on ne voit pas les projets. Cela va trop piano piano", a-t-il dit. M. Wauters a toutefois justifié l'abstention de son groupe par son souhait de vouloir donner à chacun dans la majorité de prendre de l'étoffe "aux côtés d'un partenaire qui mène assez bien la danse". Pour David Weytsman (MR) également, le budget est présenté sans grande nouveauté à l'exception de plusieurs inflexions propres à un "PS omnipotent". A ses yeux, certains quartiers ne bénéficient d'aucun nouveau projet. Le conseiller libéral a par ailleurs déploré la hausse des frais de fonctionnement qui explique à elle seule la hausse de près de 20 millions d'euros du budget porté à 829 millions d'euros. A contrario, il n'y a aucune hausse proportionnelle de moyens pour la sécurité, la propreté, la jeunesse, les espaces verts, l'environnement et la qualité de vie. Rayon recettes, le MR observe que la fiscalité produira 10 millions d'euros de nouvelles recettes fiscales liées notamment à une hausse des taxes communales de 4,5%: sur l'occupation temporaire de la voie publique (+16%); sur les immeubles et terrains à l'abandon (+66%), ... Il regrette la hausse des charges des familles et ménages liées à l'enseignement communal. Le MR a été rejoint, mais uniquement sur ce point, par Mathilde El Bakri (PTB) pour qui la majorité PS-Ecolo-Défi va chercher quelque 4 millions d'euros dans les poches des parents via les frais de garderies scolaires, le transport scolaire et l'intervention pour les classes en plein air. "Hallucinant quand on sait que, de l'autre côté, les taxes sur les établissements bancaires et les institutions financières atteignent la modique somme de 120.000 euros", a-t-elle commenté. Contrairement au MR, le PTB s'est félicité du premier effort produit pour concrétiser le projet d'isolation renforcée des logements sociaux et lutter contre l'abandon d'immeubles. (Belga)