Le cadavre d'une femme décapitée retrouvée à Paris, son fils en garde à vue

(Belga) Le cadavre d'une femme décapitée a été retrouvé dimanche dans son appartement à Paris et son fils cadet, qui souffre de troubles psychiatriques, a été placé en garde à vue après s'être rendu à la police dans la journée, a-t-on appris de sources policières et judiciaire.

Les services de secours ont retrouvé le corps de la victime dans son appartement situé dans un quartier de l'est parisien (12e arrondissement), a précisé la source policière, confirmant des informations de presse. La tête de la femme a été retrouvée dans un four. Le parquet de Paris, qui s'est rendu sur place, a ouvert une enquête pour "homicide volontaire sur ascendant". Selon une seconde source policière, le suspect est le fils cadet de la victime, âgé de 33 ans et qui présente des troubles psychiatriques importants. "Le fils de la victime s'est présenté spontanément à la police et il a été placé en garde à vue", a-t-on appris dimanche soir de source judiciaire. Les investigations ont été confiées au 2e district de police judiciaire. (Belga)