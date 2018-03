Le Canada veut encadrer les géants d'internet, une "menace" pour sa culture

Les géants d'internet constituent une menace pour la culture canadienne et il est nécessaire de réformer les politiques culturelles fédérales pour mieux les encadrer, a indiqué mercredi le ministère de la Culture.

"Le gouvernement du Canada reconnait que les grandes entreprises d'internet agissent en dehors des cadres règlementaires et peuvent être une menace à notre culture", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la ministre fédérale du Patrimoine (culture) Mélanie Joly.

Il faut avant tout dépoussiérer la loi sur la Radio-diffusion qui date de 1991 avec un processus de révision qui va être prochainement entamé, a expliqué cette source.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau semble avoir entendu la colère des milieux culturels et d'une partie de l'opposition qui réclament que les grandes entreprises d'internet soient taxées au même titre que les entreprises canadiennes.

Dans un avenir proche, les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon et autres plateformes numériques) devront "respecter nos politiques culturelles et aussi mieux répartir les bénéfices liés à leur modèle d'affaires", a indiqué Mme Joly au journal Le Devoir, à son retour d'une mission dans la Silicon Valley (Californie) où sont installés la plupart de ces géants.

"Le problème fondamental est que les GAFA ne reconnaissent pas leurs responsabilités", a relevé celle dont la cheffe de cabinet est l'ex-directrice des communications de Google au Canada.

Les géants d'internet "ne reconnaissent pas l'ampleur de leur pouvoir, due à leur taille, à leur portée et à leur impact dans les secteurs comme le journalisme et la culture. Il y a un changement fondamental de culture que les GAFA doivent faire, parce que c'est très préoccupant", a ajouté la ministre.

Mme Joly et son cabinet n'ont toutefois pas été en mesure de préciser un calendrier précis sur ces réformes.

En attendant l'initiative fédérale, le gouvernement du Québec devrait annoncer à la fin du mois une taxe sur la vente des services de streaming de Netflix.