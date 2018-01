Le cdH divisé sur le cas Opaline Meunier

(Belga) Le cdH apparaissait divisé lundi matin sur le maintien dans ses rangs de sa pupille Opaline Meunier, dont le choix à Mons pour la liste pluraliste du leader réformateur Georges-Louis Bouchez, contre la section locale du cdH, questionne aussi la stratégie du président du parti Benoît Lutgen.

Pour le ministre wallon Carlo Di Antonio, à qui l'on prête la volonté avec M. Lutgen d'avoir tenté le rapprochement avec M. Bouchez, la décision du parti dimanche soir d'ôter à l'ex-présidente du syndicat estudiantin Unécof ses fonctions au sein du cdH "est très claire". "Tout le monde doit se conformer" à la décision de la section locale de Mons, qui a opté pour une liste d'ouverture différente de celle de M. Bouchez. Ce n'est que dans ces conditions qu'Opaline Meunier peut rester membre du cdH, estime-t-il. Autre Hennuyère, la cheffe de groupe cdH à la Chambre Catherine Fonck se dit "très déçue" de la tournure des événements. Elle fait part de sa "très grande incompréhension" sur la séquence des derniers jours et rappelle qu'il y a aussi des jeunes sur la liste cdH de la cheffe de file locale Savine Moucheron. Cette dernière a dit "respecter le choix de chacun, mais à partir du moment où une section locale prend une décision, (Opaline Meunier) doit prendre les responsabilités du choix qu'elle a posé". Une exclusion formelle du parti, que la ministre bruxelloise Céline Fremault ou le député wallon Benoît Drèze refusent, nécessiterait de passer par le comité de déontologie du parti, une procédure contradictoire qui semble empêcher toute décision rapide du bureau du cdH ce lundi. Les regards se tournent donc vers la principale intéressée, qui n'avait pas été invitée à Namur pour participer au bureau. Certaines voix semblaient aussi interroger la stratégie du président du parti Benoît Lutgen. "On va écouter les explications", indiquait laconiquement le député Georges Dallemagne. Le président du parlement wallon André Antoine ne disait pas autre chose: "on est venu entendre les explications des uns et des autres, l'heure est à l'unité... à tous les niveaux". (Belga)