Le cdH propose d'instaurer des congés grands-parentaux

(Belga) Le cdH a proposé lundi, par la voix de la députée wallonne Mathilde Vandorpe, d'instaurer des "congés grands-parentaux" dont bénéficieraient les "personnes actives qui sont encore sur le marché du travail et qui sont déjà grands-parents".

"Ces personnes aimeraient aider leurs enfants" qui ont du mal à garder leur progéniture en âge scolaire, a-t-elle indiqué lors de l'émission Matin Première de la RTBF-radio. L'idée est d'offrir dix jours de congé pour ces personnes. "Cela amènerait un plus dans le lien intergénérationnel et permettrait de répartir cette problématique sur la tête de plusieurs employeurs", a expliqué Mme Vandorpe. Interrogé sur le financement d'une telle mesure, la députée cdH n'a pas avancé de piste concrète. "Il faut rencontrer les syndicats, la Ligue des Familles et d'autres acteurs. Plusieurs possibilités pourraient se présenter, une étude doit être faite pour déterminer combien de grands-parents sont susceptibles d'avoir envie de ce congé grand-parental. Une partie doit-elle être prise en charge par les employeurs et comblée par la mutuelle? Est-ce que tout doit être pris en charge par les employeurs? Tout cela est à déterminer pour pouvoir cadenasser un texte juridique au fédéral", a-t-elle indiqué. Selon Mme Vandorpe, un texte pourrait être voté d'ici 2020-2021. (Belga)