Le célèbre chef cuisinier Joël Robuchon est décédé

Le grand chef français Joël Robuchon est décédé ce lundi à 11h à Genève en Suisse, a appris Le Figaro. Il avait 73 ans.

Avec ses 32 étoiles au célèbre Guide Michelin, il détenait le record du chef français le plus étoilé (avec 4 autres chefs : Eugénie Brazier, Marc Veyrat, Alain Ducasse et Thomas Keller). Également Meilleur ouvrier de France (MOF), son établissement avait été sacré Meilleur restaurant au monde 1994 par la revue américaine International Herald Tribune.

Le chef avait ouvert plusieurs restaurants gastronomiques à travers le monde, notamment à Paris, Tokyo, New York... Il était également l'auteur de plusieurs ouvrages culinaires de référence et avait pris part à des émissions télé à succès, et notamment la dernière saison de Top Chef il y a quelques mois.