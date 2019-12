Le célèbre chef Marc Veyrat, apparu dans Top Chef, perd son procès contre le guide Michelin: il passe de 3 à 2 étoiles

Le chef Marc Veyrat, qui avait saisi la justice pour savoir pourquoi le Guide Michelin avait privé l'un de ses restaurants de sa troisième étoile, a été débouté mardi par le tribunal.



Le chef et sa société SCS Marc Veyrat "ne produisent aucune pièce relative à l'existence d'un dommage et à la réalité de leur préjudice", a souligné le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision, dont l'AFP a obtenu copie. Le célèbre cuisinier au chapeau noir considérait pourtant qu'en rétrogradant de trois à deux étoiles son restaurant de Manigod (Haute-Savoie) La Maison des Bois, le guide rouge avait fait "une erreur" et demandait un euro symbolique de réparation.