Le célèbre YouTubeur Jeremstar se met en retrait de la télé après la publication d'une vidéo intime

Jeremstar, c’est ce YouTubeur connu pour son concept d'interviews de stars de la téléréalité dans un bain. Reconnu comme spécialiste de ces productions télévisuelles, il est devenu chroniqueur sur la chaîne C8 et devait passer dans l’émission de Thierry Ardisson, les "Terriens du dimanche". Mais il vient de se mettre en retrait de ses activités sur la chaîne, en accord avec celle-ci, rapporte Le Parisien.



En cause : un clash plutôt violent avec un autre YouTubeur, Aqababe. Ce dernier reproche à Jermestar de lui avoir "volé" un scoop concernant deux protagonistes de l’émission "Les Anges" , Shanna et Adrien, qui se seraient embrassés lors du tournage de la saison 10.

Pour se venger, Aqababe a "balancé", sur Twitter, une vidéo intime montrant Jeremstar en train se masturber. Il accuse également l’un de ses proches de se servir de lui pour attirer des très jeunes hommes (mineurs, est-il sous-entendu), leur proposant de rencontrer la star de YouTube après un rapprochement physique.

Ces accusations graves auraient été étayées par une série de captures d’écran d'échanges. Sur Twitter, Aqababe dit s’être rendu au commissariat. De son côté, Jeremstar a porté plainte, selon Le Parisien. Il est "effondré", selon C8.





Une enquête ouverte



Une enquête a été ouverte mercredi pour "atteinte à l'intimé de la vie privée", selon une source judiciaire confirmant une information du journal 20 Minutes. Jeremstar, de son vrai nom Jeremy Gisclon, a déposé une première plainte lundi avec son avocate Raquel Garrido et en prépare une deuxième concernant les nouveaux messages publiés depuis, a indiqué son autre conseil Aude Weill-Raynal à l'AFP. L'enquête ouverte par le parquet de Paris a été confiée à la brigade de répression de la délinquance sur la personne.





Pascal Cardonna dénonce des "attaques diffamatoires"



De son côté, Pascal Cardonna a dénoncé des "attaques diffamatoires et mensongères", et a déposé plainte mercredi "pour diffamation et atteinte à la vie privée" auprès du procureur de la République de Nîmes, a-t-il indiqué à l'AFP. "Ma vie privée n'a rien à voir avec mon personnage (Babybel) sur les réseaux sociaux", a souligné Pascal Cardonna, qui est par ailleurs coordinateur numérique de France Bleu.



France Bleu a indiqué de son côté mercredi qu'elle ne commentait pas les "faits relevant de la sphère privée pouvant impliquer ses salariés". Mais Radio France a demandé à Pascal Cardonna "de supprimer dans le cadre de sa communication privée tout ce qui entretient un amalgame inadmissible entre Radio France, France Bleu, sa direction, ses salariés et sa vie privée". L'intéressé a supprimé son compte Twitter.