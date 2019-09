L'entrée du cercueil de Jacques Chirac dans l'Eglise Saint-Sulpice (vidéo)

Le convoi funéraire transportant la dépouille de Jacques Chirac est arrivé lundi midi à l'Eglise Saint-Sulpice à Paris, marquant le début de la cérémonie officielle en l'honneur de l'ancien président.



Sous quelques applaudissements dans l'assistance, le cercueil drapé de bleu-blanc-rouge, porté par les anciens officiers de sécurité de Jacques Chirac, a fait son entrée dans l'édifice. Son portrait officiel est posé sur un chevalet à l'entrée de l'église. A midi exactement, un air d'orgue a rempli l'espace avant que des cloches ne sonnent à pleines volées.



Puis le cercueil a traversé la nef au son d'un requiem de Gabriel Fauré. Le service solennel est célébré par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, en présence d'Emmanuel Macron, de presque toute la classe politique française et de nombreux dignitaires étrangers dont le président russe Vladimir Poutine. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker est finalement absent pour des raisons de santé, a indiqué la Commission.



Les anciens présidents français Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, François Hollande, Valéry Giscard d'Estaing et son épouse Anne-Aymone sont au premier rang. Claude Chirac, fille de Jacques Chirac, et Martin Chirac, son unique petit-fils, sont aussi au premier rang, au coin de l'allée centrale. L'épouse de l'ex-président (1995-2007) Bernadette, "chère au coeur des Français", est absente "en raison de sa santé", a expliqué Mgr Aupetit.