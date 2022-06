Le champion olympique de canöe Dyachenko sanctionné par le TAS pour des faits de dopage

(Belga) Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé vendredi des sanctions contre trois kayakistes russes, dont le champion olympique 2012 Alexander Dyachenko pour des faits de dopage remontant à 2014, après des appels de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Alors que la Fédération internationale de canoë (ICF) avait décidé de ne pas engager de "poursuites individuelles" contre Dyachenko, Nikolay Lipkin et Alexandra Dupik, l'AMA avait fait appel en mars 2021. Le tribunal arbitral du sport a confirmé dans un communiqué que les trois athlètes avaient chacun "commis des violations des règles antidopages". Accusé d'avoir fait usages de stéroïdes anabolisant comme la trenbolone et la méténolone en 2014, Dyachenko a écopé d'une suspension de quatre ans, auxquels ont été enlevées des années de suspension provisoire déjà effectuées. De plus, toutes les performances réalisées entre le 5 juin 2014 et le 31 décembre 2016 ont été annulées. Dyachenko, champion olympique à Londres en K2 200m, avait par ailleurs été exclu des Jeux Olympiques en 2016 à Rio, pour avoir été cité dans le rapport McLaren sur le dopage en Russie. Ce rapport, dévoilé en juillet 2016, avait mis en lumière les rouages du système de dopage d'Etat mis en place en Russie depuis 2011, et ce dans 30 sports. La fédération internationale de canoë kayak avait reconnu un "programme de dopage institutionnalisé mené par les autorités russes" ainsi qu'une "manipulation de données du laboratoire de Moscou pour dissimuler ces pratiques". Mais elle considérait également qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour engager des "poursuites individuelles" contre les trois athlètes. Nikolay Lipkin, multiple champion du monde et d'Europe, et Alexandra Dupik ont quant à eux été sanctionnés de quatre et deux années de suspension. (Belga)