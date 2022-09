Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé à l'âge de 91 ans

Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, un des pères de la Nouvelle Vague, est décédé "paisiblement" mardi à son domicile dans la petite commune de Rolle en Suisse, a indiqué sa famille dans un communiqué. Il avait 91 ans.

"Le cinéaste Jean-Luc Godard est décédé le 13 septembre 2022, annoncent son épouse Anne-Marie Miéville et ses producteurs. Aucune cérémonie officielle n'aura lieu. Jean-Luc Godard est décédé paisiblement à son domicile entouré de ses proches. Il sera incinéré", indique le bref communiqué transmis à l'AFP, par le Conseil juridique et fiscal de la famille, Patrick Jeanneret.

Interrogé par l'AFP, il a expliqué que l'annonce aurait dû être faite dans "deux jours" et que le communiqué avait dû être écrit à la hâte à la suite de la fuite sur le décès de M. Godard dans la presse. Il est décédé "paisiblement chez lui, entouré de son épouse", a-t-il dit.

L'incinération aura lieu "d'ici deux jours, peut-être demain encore", a-t-il ajouté, en précisant que "les cendres resteront avec son épouse". L'incinération "doit vraiment se passer dans l'intimité", a-t-il insisté.

Un réalisateur qui a marqué le cinéma français



Jean-Luc Godard est l'un des réalisateurs qui a le plus marqué le cinéma français. Il a tourné ou participé à près de 150 films et vidéos, dont "A bout de souffle" (1959), "Pierrot le Fou" (1965) ou "Sauve qui peut (la vie)" (1980).

Il était né le 3 décembre 1930 à Paris et a commencé sa carrière dans les années 1950 comme critique de cinéma et écrit notamment dans Les Cahiers du cinéma. Avec Eric Rohmer et Jacques Rivette, il fonde La Gazette du cinéma. Il passe également derrière la caméra et réalise quelques court-métrages avant de passer au format long symbolisé par son chef d'oeuvre "A bout de souffle", première collaboration avec Jean-Paul Belmondo.

Dans ses films, il abordera des thèmes difficiles, tel celui de la guerre d'Algérie dans "Le Petit Soldat" (1960) ou la prostitution dans "Vivre sa vie" (1962) et "Le Mépris" (1963). "La Chinoise" (1967) anticipe de quelques mois les événements de mai 68, en décrivant comment un groupe d'étudiants fondent une cellule marxiste. Dans les années 70, il s'éloigne du cinéma, travaille pour la télévision et tente l'expérience de la vidéo. Il revient au cinéma en 1980 avec "Sauve qui peut (la vie)".

A la fin de cette décennie, il réalise une série de films-essais intitulée Histoire(s) du cinéma qu'il achève en 1998. Dans les années 2000, il poursuit son travail au cinéma avec "Éloge de l'amour"(2001), "Notre musique" (2004) et "Film Socialisme" (2010). Jean-Luc Godard a obtenu l'Ours d'or au Festival de Berlin en 1965 pour "Alphaville" et l'Ours d'argent du meilleur réalisateur en 1960 pour "À bout de souffle". Il a également reçu un Lion d'or d'honneur en 1982 à la Mostra de Venise et le Lion d'or du meilleur film pour "Prénom Carmen" en 1983. Il s'est aussi vu attribuer deux César d'honneur, en 1987 et 1998, et un Oscar d'honneur en 2010 pour l'ensemble de sa carrière.