Le conseil communal de Linkebeek choisit Yves Ghequière comme bourgmestre désigné

(Belga) Yves Ghequière (Link@Venir) a été désigné lundi soir bourgmestre de Linkebeek à l'issue d'un vote secret du conseil communal, comme le prévoit la règlementation relative aux communes à facilités. La ministre flamande Liesbeth Homans doit désormais décider de le nommer ou non. M. Ghequière a obtenu les voix de neuf des quinze élus: sept membres de sa liste lui ont accordé leurs votes de même que deux des trois élus de la formation Activ'.

A la sortie du conseil communal, Yves Ghequière a affirmé à Belga qu'il ne voulait plus de provocations communautaires lors de sa législature. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne défendra pas les francophones en cas de nécessité, a-t-il ajouté. Mitra De Kempeneer, élu d'Activ' qui n'a pas signé l'acte de candidature du bourgmestre, a pour sa part souligné lors du conseil qu'il n'y avait aucune garantie que le communautaire ne dominerait pas encore la politique de Linkebeek. Lors de la séance du conseil, Yves Ghequière, Mariette Wennmacher (Link@Venir) et Damien Thiery (Ensemble Linkebeek Samen) ont prêté serment en tant qu'échevins. En vertu de l'élection directe des échevins dans le communes à facilités, Link@Venir doit bénéficier de deux échevinats et ELS un poste. Comme Yves Ghequière a été désigné bourgmestre, un troisième échevinat s'est libéré pour Marco Schetgen (Link@Venir). (Belga)