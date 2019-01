Le conseiller communication de Macron quitte l'Elysée

(Belga) Le conseiller communication du président Emmanuel Macron, Sylvain Fort, a indiqué qu'il quitterait l'Elysée fin janvier, au moment où le chef de l'Etat, déjà fragilisé par la contestation des "gilets jaunes", tente de reprendre le cap de son quinquennat.

"Je quitterai à la fin du mois de janvier mes fonctions de conseiller communication et discours à la présidence", a indiqué mercredi Sylvain Fort à l'AFP en confirmant des informations du quotidien Le Parisien. Insistant sur sa fidélité au président, ce conseiller a précisé qu'il souhaitait à présent s'orienter vers d'autres projets professionnels et se consacrer davantage à sa famille. "J'ai tout quitté pour rejoindre Emmanuel Macron en août 2016, en sachant que mon engagement serait total à condition d'être temporaire", a-t-il déclaré. Agé de 46 ans, ce soutien de la première heure à Emmanuel Macron, depuis la campagne électorale, a indiqué en avoir informé le président "il y a plusieurs semaines". Ce départ intervient au moment où la cote de popularité du président français est au plus bas, notamment affaibli par le mouvement des "gilets jaunes", ces Français modestes mobilisés depuis mi-novembre contre la politique sociale et fiscale du gouvernement. (Belga)