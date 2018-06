Le conservateur Janez Jansa en tête des législatives en Slovénie

(Belga) L'ancien premier ministre conservateur Janez Jansa arrivait en tête dimanche des législatives en Slovénie. Mais il pourrait être en peine pour rassembler une majorité de gouvernement, selon un sondage sortie des urnes publié par la télévision publique RTV.

Le Parti démocratique slovène (SDS) de M. Jansa est crédité de 24,4% des voix. Il devance l'indépendant Marjan Sarec (12,6%) et le Parti du centre moderne (SMC, centre-gauche) du Premier ministre sortant Miro Cerar (9,8%), suivi par le parti de gauche Levica (9,5%) et le Parti social-démocrate (centre-gauche), à 9,3%. Premier ministre de 2004 à 2008, M. Jansa avait obtenu un second mandat en 2012, mais avait dû démissionner au bout d'un an, miné par une affaire de corruption. Il avait été condamné en 2014 à deux ans de prison pour avoir perçu des dessous-de-table lors de son premier mandat de Premier ministre. Le dirigeant conservateur, qui a obtenu l'annulation du jugement la même année, a construit son retour au premier plan en empruntant des accents xénophobes à son allié hongrois Viktor Orban. (Belga)