Le coronavirus touchera "probablement" la moitié des Français

En France, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a estimé ce dimanche sur franceinfo que l'épidémie de coronavirus toucherait "probablement" plus de la moitié de la population française. Le ministre répondait à une question sur le renforcement drastique des mesures de confinement annoncé samedi soir par le Premier ministre Edouard Philippe.



"Comme vous le savez, depuis le début, la stratégie ce n'est pas d'empêcher que le virus passe - on sait qu'il passera probablement par plus de la moitié d'entre nous - mais c'est de faire en sorte qu'il passe de la manière la plus étalée possible dans le temps", a indiqué M. Blanquer.

50 à 70% des Français devraient être contaminés

Le ministre faisait référence aux personnes potentiellement contaminées mais pas celles - beaucoup moins nombreuses - chez qui le virus prend des formes graves. "On considère, et là je ne fais que répéter ce que disent les scientifiques, que 50 à 70% de la population in fine finit par être contaminée par le virus, et c'est d'ailleurs ça qui met fin au virus puisque ça crée une forme d'immunité majoritaire, et donc le virus s'éteint de lui-même", a ajouté M. Blanquer plus tard dans l'interview.



Le gouvernement a notamment annoncé la fermeture de tous les lieux publics non-indispensables afin de freiner l'épidémie qui a contaminé 4.500 personnes en France et fait 91 morts, selon le dernier bilan communiqué samedi.