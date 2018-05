Le corps d'un nouveau-né découvert près du parc Josaphat à Schaerbeek

(Belga) Le corps d'un nouveau-né a été découvert lundi vers 17h30 avenue des Azalées à Schaerbeek, à proximité du parc Josaphat, indique la police de la zone Bruxelles-Nord. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête.

La police n'a pour l'instant aucune indication sur les causes du décès et ne dispose pas d'éléments permettant de déterminer l'identité des parents du nourrisson. L'avenue des Azalées, qui borde le parc Josaphat, a été fermée à la circulation. Le parquet de Bruxelles, chargé de l'enquête, communiquera plus tard sur ces faits. (Belga)