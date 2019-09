Le corps d'une femme découvert sous un tas de détritus dans les Alpes-Maritimes

Le corps d'une femme a été découvert samedi matin sous un tas de détritus sur un parking de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), a-t-on appris de source policière.



"Des passants ont aperçu samedi en fin de matinée un pied dépassant du tas d'ordures et ont aussitôt appelé les pompiers" qui ont fait la macabre découverte, a précisé cette source.



Dans la nuit, la police avait reçu un appel pour lui signaler une "dispute conjugale" se déroulant dans une rue du quartier où a été découvert le corps. Arrivée sur place, la patrouille n'avait rien relevé d'anormal, a ajouté cette source policière, confirmant une information de Nice matin.



"On ignore pour l'instant s'il y a un lien entre les deux", a-t-elle poursuivi.



Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Grasse et confiée à la Sûreté départementale.