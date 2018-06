Le court métrage belge d'animation 'Bloeistraat 11' primé à Annecy

(Belga) Le court métrage d'animation belge 'Bloeistraat 11' du réalisateur Nienke Deutz a remporté le Crystal du Court Métrage lors du festival international du film d'animation d'Annecy en France, un des plus hauts prix à saisir, a communiqué samedi soir le fonds audiovisuel flamand (VAF) qui a contribué à la réalisation du film.

'Bloeistraat 11' porte sur deux meilleures amies inséparables durant la puberté. La coproduction flamande 'Funan' du réalisateur français d'animation Denis Do a remporté le grand prix dans catégorie des longs métrages. 'This magnificent cake!' du duo d'animation belge Mark James Roels et Emma De Swaef, qui était diffusé hors catégorie, a reçu le Prix André-Martin. (Belga)