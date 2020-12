Le crime organisé va viser les vaccins, prévient Interpol

(Belga) L'organisation internationale Interpol a adressé mercredi un message d'avertissement à ses 194 pays membres, appelés à se préparer à des actions du crime organisé centrées sur les vaccins contre le coronavirus.

Dans une notice orange d'alerte sécurité, l'organisation de coopération policière internationale basée à Lyon (centre-est de la France) prévient d'une "potentielle activité criminelle liée à la contrefaçon, au vol et à la promotion illégale de vaccins contre la Covid-19 et la grippe". "La pandémie a déjà donné lieu à une activité criminelle prédatrice et opportuniste sans précédent", rappelle Interpol, évoquant avoir déjà constaté "la promotion, vente et administration de faux vaccins" contre le coronavirus. "Au moment où plusieurs vaccins contre la Covid-19 se rapprochent de l'approbation et d'une large distribution, il sera crucial de garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et d'identifier les sites internet illicites qui vendent des produits contrefaits", prévient l'organisation. Ces actions visant le grand public "constituent un risque important pour la santé, voire la vie" des victimes de ces organisations ou individus, souligne dans un communiqué le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. "Il est essentiel que les autorités soient autant préparées que possible face à l'irruption à venir de tous types d'activités criminelles liées au vaccins contre la Covid-19", ajoute-t-il. De même, Interpol appelle ses membres à la vigilance face au risque de circulation de faux tests, dont l'usage risque de se multiplier avec la reprise prochaine des déplacements internationaux. L'unité de cybercriminalité d'Interpol a récemment identifié quelque 3.000 sites internet liés à des pharmacies soupçonnées de vendre des médicaments et matériel médical contrefaits et illégaux.