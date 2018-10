Le CSP, premier parti à Eupen avec 34% des suffrages

(Belga) A l'issue du dépouillement de l'ensemble des bulletins de vote, c'est le CSP qui a obtenu le plus de sièges à Eupen, le chef-lieu de la Communauté germanophone mais aussi la commune la plus peuplée de la petite entité.

Le CSP, emmené par Joky Ortmann, récolte 34,74% des suffrages et est, avec 9 sièges sur les 25 à pourvoir, le plus important parti à Eupen. Lors de ce scrutin, le CSP a progressé de 5,14 ppc par rapport à 2012 et obtient un siège supplémentaire. Il est suivi par les écologistes de Claudia Niessen qui récoltent 25,89% des voix, soit 0,14 ppc de moins qu'en 2012 mais qui conservent tout de même leurs 7 sièges. Le PFF qui est dans une majorité composée des écologistes et du SPplus perd 4,21 ppc des voix et obtient six sièges, soit un de moins que lors du précédent scrutin. Le SPplus se maintient à 3 sièges malgré une légère diminution. L'actuel bourgmestre libéral, Karl-Heinz Klinkenberg, n'était pas candidat à sa propre succession. Au niveau des voix de préférence, c'est le CSP, Joky Ortmann, qui en obtient le plus avec un score de 1.745. (Belga)