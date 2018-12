Le député Stanislas Guerini élu nouveau délégué général de La République en marche

(Belga) Le député de Paris Stanislas Guerini a été élu samedi sans surprise nouveau délégué général de La République en marche, en recueillant 82% des suffrages, face au député des Français de l'étranger Joachim Son-Forget.

"Au moment où je prends ces responsabilités, je n'ignore rien de la gravité des enjeux du pays. Je n'ignore rien des violences qui ont lieu au moment où nous parlons", a déclaré M. Guerini à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), alors qu'au même moment des violents heurts avaient lieu sur les Champs-Élysées en marge du mouvement des "gilets jaunes". "Et je ne confonds pas ces violences et la colère qui parfois est légitime et vient de loin", a ajouté M. Guerini. Père de deux enfants, âgé de 36 ans, M. Guerini est un proche d'Emmanuel Macron, après avoir participé dès l'automne 2015 à la création d'En Marche!. Immense favori du scrutin, il a d'ailleurs été élu devant des bancs clairsemés: seule la moitié du Conseil (743 membres) a pris part au vote (367 suffrages) au Pavillon-Baltard de Nogent-sur-Marne où le rendez-vous, initialement prévu au centre de Paris, avait été déplacé. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui devait faire un discours devant le Conseil national de LREM, a annulé sa venue pour se rendre à la préfecture de police de Paris afin de se "concentrer sur la gestion" des incidents sur les Champs-Élysées. "Merci pour votre confiance. Aujourd'hui, je suis là où je voulais être. Je sais l'immense responsabilité que vous me confiez aujourd'hui et je saurai être à la hauteur", a lancé, très ému, M. Guerini. Il succède à Christophe Castaner, élu en novembre 2017 mais nommé en octobre au ministère de l'Intérieur. Philippe Grangeon, qui a assuré durant six semaines l'intérim, a exhorté M. Guerini a être le "gardien scrupuleux" mais aussi "l'aiguillon" "des espoirs soulevés au printemps 2017", lors de l'élection de M. Macron. (Belga)