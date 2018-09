Le festival de Deauville couronne "Thunder Road", ode à la sensibilité masculine

(Belga) Le grand prix du jury du festival du cinéma américain de Deauville a été attribué samedi à Jim Cummings, 31 ans, réalisateur et acteur principal de son premier film, "Thunder Road", ode à la sensibilité masculine, a annoncé Sandrine Kiberlain.

La présidente du jury a salué "un film insolite et si inventif, écrit, joué et réalisé par un jeune homme à part (...), un film qui a le mérite de ne ressembler à aucun autre". "Quelle joie d'assister à la naissance d'un artiste, à l'arrivée d'une comète qui suscite les rires et les pleurs avec une singularité qui nous bluffe", a-t-elle ajouté. Le prix du jury est attribué à deux films: "Night Comes on", un premier film, de Jordana Spiro, et "American Animals", un premier film de Bart Layton. Le prix de la critique a été attribué à "Blindspotting", un premier film du mexicain Carlos Lopez Estrada. Le prix du public de la ville de Deauville est revenu à "Puzzle" de Marc Turtletaub, le producteur de "Little Miss Sunshine". Le prix de la Révélation échoit à "We the Animals", un premier film de Jeremiah Zagar. (Belga)