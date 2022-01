Le Figaro, Ouest-France et franceinfo, sites d'actualité les plus visités en 2021

Les sites internet du Figaro, de Ouest-France et de franceinfo ont été les plus visités dans la catégorie des sites d'actualité généralistes en 2021, a annoncé lundi l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

L'année 2021, "encore très marquée par la plus longue actualité jamais traitée par les médias, le Covid-19, et rythmée par la reprise de grands événements tels les JO de Tokyo, l'Euro 2021 ainsi que les élections régionales ou le périple de Thomas Pesquet, (...) se termine à plus de 22,9 milliards de visites effectuées sur les sites et les applis médias", a souligné l'ACMP dans un communiqué.

Cette fréquentation est toutefois inférieure à celle record enregistrée en 2020, à 26,2 milliards de visites.

Avec plus de 1,8 milliard de visites l'an passé, lefigaro.fr devance ouest-france.fr (1.68 milliard) et franceinfo.fr (1.65 milliard).

BFMTV et Le Monde se classent respectivement 4e et 5e.

En revanche, c'est Le Monde qui arrive en tête dans la catégorie des applis avec quelque 526 millions de visites, devant Le Figaro et franceinfo.