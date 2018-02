Le foot américain cherche à sortir de l'ombre en France

Bien loin du Super Bowl et de ses audiences faramineuses, le Championnat de France élite de football américain a repris ses droits samedi, un sport qui se développe et se structure même s'il reste encore assez confidentiel dans l'Hexagone.

Les plus de 73.000 spectateurs du US Bank Stadium de Minneapolis auront payé leur place plus de 5.000 dollars en moyenne pour assister à la finale du Championnat NFL ce dimanche entre les New England Patriots et les Philadelphia Eagles. Au stade Géo-André de La Courneuve samedi, les places étaient à 4 euros et les 3 à 400 spectateurs ont assisté au match dans une ambiance bon enfant et chambreuse.

L'affiche était pourtant belle entre le Flash de La Courneuve, dix fois champion de France et tenant du titre, et les Black Panthers de Thonon-les-Bains, champions d'Europe et finalistes du Casque de diamant (le Super Bowl à la française) l'an dernier.

"Le foot américain n'existe en France que depuis les années 1980, et en plus nous ne sommes pas un sport olympique. Or 75% de l'argent public dans les sports part dans les disciplines olympiques donc ce n'est pas facile pour nous", note le directeur technique national de la Fédération française de football américain (FFFA), Olivier Moret.

- 'Marges de progression' -

"Malgré cela nous sommes en constant développement, on a une bonne connaissance de nos forces et de nos faiblesses et les marges de progression sont là", ajoute-t-il.

Malgré son manque d'exposition, la FFFA grandit chaque année. Elle compte aujourd'hui près de 23.000 licenciés, contre 15.000 en l'an 2000, avec un accent mis particulièrement sur les jeunes et la formation.

"Le manque d'exposition en France est dû à la faiblesse économique des clubs", reprend Olivier Moret. "Quand ils ont de l'argent ils investissent dans des choses incompressibles comme le matériel, la formation ou les déplacements. Le budget communication n'arrive qu'en bout de ligne".

Benoît Sirouet, emblématique président du club de Thonon-les-Bains, acquiesce: "C'est un sport qui demande beaucoup d'investissements, beaucoup d'entraîneurs, de structures, et les déplacements sont lourds, avec des gros effectifs de 45 personnes à chaque match".

Pour les Black Panthers, qui ont finalement pris leur revanche sur la finale de l'an dernier et battu le Flash 23-20, le budget annuel est d'environ 500.000 euros. C'est le deuxième plus important en France pour ce club particulièrement bien structuré, mais certaines des huit équipes de l'élite ne disposent que de 100.000 euros. Cet argent n'est pas destiné aux joueurs, qui sont amateurs. Seuls les étrangers bénéficient de défraiements (mise à disposition d'un logement) ou d'un maigre salaire.

- 'Concurrence monstrueuse du rugby' -

"La Fédération fait du bon travail, mais il reste de grandes disparités entre les équipes", regrette encore Benoît Sirouet. "Tout est lié aux moyens que se donnent les clubs pour y arriver".

D'autant qu'en France, le football américain fait face à un adversaire redoutable: "Il y a une concurrence monstrueuse du rugby", rappelle Olivier Moret.

Un concurrent qui n'existe pas chez les Allemands ou les Autrichiens, principaux adversaires des Bleus en Europe, mais qui n'empêche pas l'équipe de France d'obtenir des résultats.

"On est encore très loin du niveau des Américains mais on est dans le trio de tête des équipes européennes", souligne le DTN. Celui-ci rappelle également que les clubs hexagonaux ne peuvent pas aligner plus de deux "imports", des joueurs américains souvent, pour permettre aux jeunes Français d'obtenir un maximum de temps de jeu.

Ainsi, le niveau des joueurs tricolores s'améliore, comme a pu s'en rendre compte Kyle Boehm, le jeune quarterback américain de Thonon-les-Bains, arrivé début janvier pour sa première expérience en Europe.

"C'est beaucoup plus compétitif que ce à quoi je m'attendais", explique cet ancien joueur de première division universitaire. Il est arrivé à Thonon grâce au site internet europlayers.com: "C'est une sorte de Facebook pour le foot américain, vous pouvez télécharger vos films, voir quel type de joueur recherchent les équipes européennes, les contacter..."

Les Black Panthers n'ont pas laissé passer ce quarterback californien quand il les a contactés: "Ils étaient intéressés et moi je suis encore performant, ça me permet de voyager, c'est d'ailleurs la première fois que je viens en Europe, donc je suis très heureux d'être ici, l'expérience est très positive. I love it !"