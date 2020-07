Le Gendre annonce son départ en septembre de la tête des députés LREM

Le chef de file des députés LREM Gilles Le Gendre annonce jeudi qu'il quittera ses fonctions en septembre, jugeant qu'"un changement de président est nécessaire pour insuffler (un) nouvel élan", dans un courrier à ses collègues que l'AFP a pu consulter.

Compte tenu du "nouveau chemin" tracé par Emmanuel Macron, "un passage de relais s'impose, qui apportera du sang neuf à la tête de notre groupe", écrit le député de Paris aux 280 "marcheurs". Il avait succédé en septembre 2018 à Richard Ferrand devenu président de l'Assemblée nationale, et avait été réélu à la tête du groupe majoritaire en juillet 2019.

Les noms de l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ou de l'ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy ont été cités ces derniers temps pour reprendre les rênes.

"J'ai informé le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale que mon mandat prendra fin lors de nos journées parlementaires des 10 et 11 septembre, au cours desquelles nous élirons ma ou mon successeur", indique M. Le Gendre, précisant: "Cette décision, je la prends en toute liberté" et "nul ne me l'impose".

"Il est très attaché à la vie de ce groupe et terminera la session" estivale, a indiqué à l'AFP son entourage, soulignant qu'"il n'y a pas de raison de créer une précipitation".

M. Le Gendre avait été fragilisé début juin après la fuite dans la presse d'une "note" à Emmanuel Macron sur un remaniement ministériel, où il semblait plaider pour un changement de Premier ministre - alors Edouard Philippe - et proposait un nouveau casting gouvernemental. Mais il s'était défendu devant ses troupes et avait échappé à une sanction de ses pairs.

Les départs au fil de l'eau d'élus du groupe LREM, jusqu'à la formation en mai d'un 9e puis d'un 10e groupe politique au Palais Bourbon, faisant perdre la majorité absolue à LREM, l'avaient également affaibli.

M. Le Gendre annonce quitter à la rentrée son poste au lendemain d'un large vote de confiance au nouveau chef du gouvernement Jean Castex (345 voix pour, 177 contre, 43 abstentions), sans défection LREM si ce n'est Olivier Serva (Guadeloupe) qui s'est abstenue.