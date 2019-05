Le gouvernement Michel a asphyxié la consommation privée

(Belga) "La politique de droite du gouvernement Michel a asphyxié la consommation privée", a réagi vendredi le chef de file socialiste Ahmed Laaouej à la lecture d'une étude de la Banque nationale, commentée vendredi dans Le Soir, selon laquelle, malgré le tax shift et la croissance de l'emploi, le saut d'index et la politique de modération salariale ont eu pour conséquence de ralentir la consommation privée en Belgique.

"Nous ne sommes pas surpris, c'est la conclusion d'une séquence qui a vu divers instituts et universités épingler la politique gouvernementale. Après le Bureau du plan qui a évalué l'ardoise budgétaire à 11 milliards d'euros pour 2022, l'université de l'UCLouvain qui a ramené de 230.000 à 30.000 le nombre d'emplois privés créés par le gouvernement en cinq ans, c'est la Banque nationale qui démontre que le gouvernement a asphyxié la consommation privée dans le pays", résume M. Laaouej. "C'est un triple zéro, sur le plan social, économique et budgétaire", souligne-t-il. "Il y a eu en Belgique une moindre progression des revenus par rapport aux pays voisins. Malgré les énormes cadeaux faits aux entreprises, 19 milliards d'euros de saut d'index et de baisse de cotisations sociales, l'échec est cuisant en termes de création d'emploi et de relance de l'économie", précise le chef de file socialiste. Le gouvernement Michel s'est targué d'avoir revalorisé le revenu net des travailleurs en procédant à un tax shift. "Oui mais il n'a pas profité qu'à une petite partie de travailleurs et il a été largement neutralisé par l'augmentation des impôts sur la consommation que j'évalue à 6 milliards d'euros. En outre, les revenus des ménages ont été compressés par une politique d'austérité dans les soins de santé pour environ 2 milliards d'euros. C'est une gigantesque déferlante contre les revenus des gens", conclut M. Laaouej. (Belga)