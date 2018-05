Le héros malien qui a sauvé un enfant va être "naturalisé français" et intégrer les pompiers

Mamoudou Gassama, le Malien qui a sauvé un enfant samedi à Paris, va être naturalisé français et devrait intégrer le service civique des sapeurs-pompiers, lui a annoncé Emmanuel Macron lors d'un entretien à l'Elysée.

"Tous les papiers vont être régularisés", a assuré le chef de l'Etat lors d'un échange, diffusé sur sa page Facebook, avec le Malien sans-papiers, qui a sauvé un enfant suspendu à un balcon d'une chute du 4e étage d'un immeuble dans le 18e arrondissement de Paris. M. Macron lui a également proposé d'entamer les démarches en vue d'une naturalisation, ce que M. Gassama a accepté.



La vidéo du spectaculaire sauvetage a été publiée sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo que vous pouvez voir ici, on voit le jeune homme escalader plusieurs étages à mains nues en quelques secondes pour secourir à temps l'enfant, agrippé au bord d'un balcon de l'immeuble. Les pompiers ont confirmé l'incident. Le père de l'enfant a pour sa part été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête confiée à la brigade de protection des mineurs.



"Dans le salon, je n'arrivais plus à tenir sur mes pieds"



Retrouvé par des médias 24 heures après son geste, Mamoudou Gassama, raconte alors son aventure. "J'ai vu beaucoup de monde en train de crier, et des voitures qui klaxonnaient", a-t-il expliqué. "Je suis monté comme ça et, Dieu merci, je l'ai sauvé". "J'ai eu peur quand j'ai sauvé l'enfant et puis on est allés dans le salon, je me suis mis à trembler, je n'arrivais plus à tenir sur mes pieds, j'ai du m'asseoir", a-t-il ajouté, ému.





Appels à sa régularisation



Les appels à régulariser un jeune Malien s'étaient multipliés dimanche.



"Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant", a écrit sur son compte Twitter la maire de Paris, Anne Hidalgo, après s'être entretenue au téléphone avec le jeune homme. "Il m'a expliqué être arrivé du Mali il y a quelques mois en rêvant de construire sa vie ici. Je lui ai répondu que son geste héroïque est un exemple pour tous les citoyens et que la Ville de Paris aura évidemment à coeur de le soutenir dans ses démarches pour s'établir en France", a-t-elle ajouté.



"Le courage de foncer et d'aller sauver une vie sans même penser à la sienne... Admirable !", a tweeté Christophe Castaner, le délégué général de La République en marche. A l'instar de l'adjoint au Logement de la mairie de Paris Ian Brossat ou du député La France insoumise Eric Coquerel, l'association SOS Racisme a demandé au ministre de l'Intérieur de "régulariser la situation de M. Gassama, qui a su faire preuve d'un courage aussi rare qu'admirable", dans un communiqué.



Pour SOS Racisme, "Mamoudou Gassama nous rappelle utilement que les personnes en situation irrégulière sont des êtres humains, avec (...) l'immense courage dont beaucoup ont fait preuve dans leur périlleux voyage vers l'Europe."



Une pétition en ce sens avait été mise en ligne sur la plate-forme Change.org.