Le jeune Lucas Tronche avait mystérieusement disparu en 2015: après des ossements, un téléphone retrouvé

Lucas Tronche, 15 ans, avait disparu le 18 mars 2015 après avoir quitté son domicile pour se rendre à un cours de natation dans une commune voisine. Son frère qu'il devait rejoindre à un arrêt de bus avait tenté de le joindre mais le portable de l'adolescent était coupé.

Des ossements, des débris de vêtements et un sac à dos ont été découverts jeudi à Bagnols-sur-Cèze (Gard), à proximité du domicile de Lucas Tronche, un adolescent porté disparu depuis 2015, a annoncé ce jeudi le procureur de Nîmes. "Des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements seront réalisés", a indiqué à la presse le procureur Eric Maurel. Le sac à dos retrouvé est "similaire à celui de Lucas Tronche", a-t-il ajouté.



Ces découvertes ont été faites par des pompiers qui intervenaient jeudi dans le cadre d'opérations ordonnées par la juge d'instruction, "dans un milieu particulièrement escarpé".

Selon des informations rapportées par plusieurs médias dont Midi Libre, un téléphone portable a également été retrouvé dans cette même zone de recherches. Il pourrait s'agir du téléphone du jeune Lucas.

Les analyses sur les ossements retrouvés se poursuivent afin de déterminer s'il s'agit d'une partie du squelette de l'adolescent disparu en 2015.