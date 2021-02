TF1, la première chaîne privée d'Europe en termes d'audience, a dû annuler jeudi son journal de 13H00, le plus regardé de France, pour finalement en diffuser une version raccourcie 40 minutes plus tard, en raison d'un problème technique, a-t-on appris auprès de la chaîne.



"Nous avons pu récupérer une partie de nos outils alors qu'une panne réseau affecte toutes nos antennes et celles de LCI", a annoncé à l'antenne la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau aux alentours de 13H40.



"Nous sommes en mesure de prendre l'antenne et essayons de reprendre nos habitudes avec les prévisions météo d'Evelyne Dhéliat", a-t-elle ajouté. Le journal a finalement été diffusé dans une version raccourcie.



Plus tôt, Marie-Sophie Lacarrau avait dû annuler sa diffusion en raison d'un "énorme problème technique" : "Aujourd'hui, c'est totalement inédit, nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h00. (...) Nous en sommes désolés. Nous allons devoir en rester là", avait-elle déclaré au moment de lancer le journal.



Contactée par l'AFP, la direction de la chaîne avait confirmé un "problème technique survenu juste avant le JT", sans encore savoir s'il s'agissait d'une panne ou d'une cyberattaque.



Avec des parts d'audience de plus de 40%, le JT de 13H de TF1 représente une "exception mondiale" vantait récemment le patron de l'information du groupe, Thierry Thuillier, à l'occasion des 40 ans de l'appellation de cette édition, qui a succédé à au programme "TF1 actualités", lancé en 1975.



Marie-Sophie Lacarrau a remplacé en début d'année le présentateur historique du 13H Jean-Pierre Pernaut. En janvier, son journal a attiré en moyenne 5,9 millions de téléspectateurs par jour pour 42% de PDA, un "record pour un mois de janvier depuis 2014", selon la chaîne.