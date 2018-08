Le lionceau découvert dans un appartement de banlieue parisienne relâché en Afrique du Sud: il coule désormais des jours heureux

King, un lionceau découvert, enfermé dans une cage, dans un appartement de Seine-Saint-Denis il y a près d'un an a été réintroduit dans une réserve en Afrique du Sud où il "coule des jours heureux", a-t-on appris jeudi auprès des pompiers de Paris.



L'animal avait été retrouvé en octobre 2017 dans un appartement inoccupé de Noisy-le-Sec au nord de Paris. Son détenteur, un homme de 24 ans, avait été interpellé après avoir été repéré sur les réseaux sociaux, où il s'affichait avec le lionceau.



"Aujourd'hui âgé d'un an, King coule des jours heureux dans une réserve de 25.000 hectares en Afrique du Sud", indiquent les pompiers sur leur site.



Le jeune lion a été accueilli par la fondation "Born Free". "Toujours traumatisé par sa mésaventure", la fondation lui délivre "les soins quotidiens et l'accompagne pour lui permettre de s'acclimater à son nouvel environnement naturel", ajoutent les pompiers.



Après la découverte de l'animal, le parquet de Bobigny avait ouvert une information judiciaire, notamment pour "détention et transport non autorisés d'espèce animale non domestique protégée". Son propriétaire avait été mis en examen et placé en détention provisoire. Musicien, il "voulait louer légalement un lion pour le faire apparaître dans un clip" et avait fini par se voir proposer "d'acheter un lionceau", avait à l'époque affirmé son avocate, Noémie Saidi-Cottier.



Chaque année, les pompiers de Paris réalisent 800 interventions concernant des animaux dangereux ou exotiques tels que lézards, iguanes ou araignées.



En 2016, un jeune tigre avait également été découvert en Seine-Saint-Denis : d'abord caché à Saint-Ouen - où des dealeurs monnayaient des selfies en sa compagnie contre quelques euros - le félin avait été abandonné lorsque la police s'était mise à sa recherche. Il avait été confié un refuge de la Loire.