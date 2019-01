Le maire de Niort dit bienvenue à Houellebecq qui dénigre sa ville dans son dernier roman

(Belga) "Merci Michel Houellebecq et bienvenue! ": le maire de Niort Jérôme Baloge a choisi l'humour pour répondre, jeudi, au célèbre écrivain qui, dans son livre "Serotonine" à paraître vendredi, évoque Niort comme l'"une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir".

"Non seulement Niort est une belle ville, mais les Niortais ont l'esprit ouvert", s'est amusé le maire radical-valoisien de la préfecture des Deux-Sèvres, qui souhaite à l'écrivain "un succès de librairie". L'élu a écrit au romancier, par l'intermédiaire de sa maison d'édition, "pour l'inviter à Niort et lui proposer de l'angélique", une plante qui, confite, est la spécialité de la ville, et dont "la vertu médicinale est de rendre heureux", a-t-il ajouté à l'AFP. Internautes, médias et élus locaux se sont indignés ces derniers jours depuis la parution d'un extrait où le héros de "Sérotonine" évoque la laideur de Niort. Ils ont répliqué en détaillant ses charmes, en invitant l'auteur, ou en proposant de boycotter l'ouvrage. "Bien heureusement, ce n'est qu'une nouvelle fiction de #Houellebecq ! Sortez un peu de la sphère parisienne et revenez nous voir, les Niortaises et Niortais vous feront découvrir les richesses de leur ville ! ", a tweeté Guillaume Chiche, député LREM des Deux-Sèvres. (Belga)