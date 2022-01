Le ministre français de la Santé Olivier Véran positif au Covid-19

(Belga) Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a été testé positif au Covid jeudi à la mi-journée après "l'apparition de symptômes légers", a annoncé son entourage à l'AFP.

"Comme le protocole le veut, étant triplement vacciné, il respectera un isolement et continuera à travailler depuis les quartiers privés de son ministère, où il réside", ont ajouté ses services. Selon son entourage, M. Véran, présent mercredi dans la matinée au Conseil des ministres, avait été averti dans l'après-midi être cas contact via l'application "Tous Anti Covid" et avait effectué un premier test, négatif. "Compte tenu de l'apparition de symptômes légers ce midi, il s'est à nouveau testé, positif cette fois. Il a confirmé son autotest par un test antigénique positif également", précise-t-on de même source. M. Véran s'est exprimé jeudi matin à la tribune de l'Assemblée nationale, pour l'adoption de la résolution portée par les députés LFI reconnaissant l'endométriose comme affection longue durée. Il devait surtout porter le projet de loi instaurant le pass vaccinal, voté dans la nuit de mercredi à jeudi en première lecture au Sénat et actuellement étudié en commission mixte paritaire (CMP) au Palais Bourbon, afin que députés et sénateurs tentent de s'accorder sur une version commune du texte. (Belga)