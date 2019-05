Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a voté à Evere

(Belga) Le ministre-président sortant du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort a voté dimanche vers 11H30 au bureau de vote installé dans l'école Everheide, rue du Moulin à Vent, à Evere.

Il s'est dit confiant, fort de son bilan : "Je pense qu'on a mené une excellente campagne. On a été très présent sur le terrain avec une cohésion à la fois dans le discours et entre les candidats et donc je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour convaincre l'électeur". Il espère voir le PS garder sa place de premier parti à la Région, malgré les sondages qui placent en tête Ecolo, poussé par la vague verte amorcée aux communales. "Les sondages, depuis que je fais de la politique au niveau régional, ont chaque fois été différents des résultats et comme les résultats ont toujours été meilleurs, je n'accorde pas une grande importance aux sondages". (Belga)