Le mobilier du Ritz à Paris part aux enchères pour 7,3 millions d'euros

(Belga) La vente aux enchères du mobilier du Ritz à Paris a atteint la somme de 7,3 millions d'euros, "un record mondial pour une vente de mobilier d'hôtel", a annoncé samedi la maison de vente Artcurial.

A l'encan, les meubles et objets du palace de la place Vendôme ouvert en 1898 par César Ritz ont fait mieux que ceux du Crillon (5,9 millions en 2013) ou du Plaza Athénée (1,4 million en 2013), ses concurrents parisiens, mais aussi que ceux d'autres hôtels dans le monde. "Le Ritz a suscité un engouement extraordinaire, attirant des acheteurs du monde entier", a déclaré à l'AFP le commissaire priseur Me François Tajan, président délégué d'Artcurial, "un peu exténué" par la vente qui s'est déroulée sur cinq jours. Le montant de la vente (7,3 millions d'euros avec frais) représente 7 fois l'estimation globale (hors frais). Propriété du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed depuis 1979, le palace de la place Vendôme, qui a rouvert en juin 2016 après quatre ans de travaux, avait accumulé en 120 ans, au fil de ses transformations successives, des quantités impressionnantes d'objets et meubles. Baignoires, lits, bureaux, coiffeuses, chaises, porte-torchères, harpe, linge de bain, embrasses à rideaux... plus de 10.000 pièces provenant du luxueux palace de la Place Vendôme étaient à vendre. La vente a duré entre le 17 et le 21 avril au siège d'Artcurial. La totalité des 3.400 lots a été vendue. (Belga)