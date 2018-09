Le Mont-de-Piété, institution publique de prêts sur gages, fête ses 400 ans d'existence

(Belga) Le Mont-de-Piété, l'institution publique de prêts sur gages, a, ce vendredi exactement, 400 ans. A cette occasion, il souhaite mettre en avant son partenariat avec le Télévie. Les festivités entourant cet anniversaire ont débuté dès le mois de janvier.

Tout au long de l'année 2018, le Mont-de-Piété a procédé à la vente de gadgets au profit du Télévie 2019. Ses clients, partenaires et visiteurs peuvent mettre de la petite monnaie dans des tirelires dédiées, acheter aux guichets des bonbons et stylos Télévie, déposer des lots qui seront vendus dans une vente dédicacée au premier trimestre ou verser une contribution sur un compte bancaire. Le Mont-de-Piété a fait peau neuve pour ses 400 ans. Ses travaux de rénovation ont été dévoilés en décembre 2017. Les travaux auto-financés de l'aile droite ont débuté en août 2015. Ils ont redessiné les salles d'exposition et de vente, augmenté la capacité de stockage et créé un espace culturel dédié aux arts plastiques. La sécurité a été revue à la hausse avec notamment la suppression de l'accès direct depuis la rue et l'installation de protections au niveau des caisses. Pour rappel, début 2002, la Ville de Bruxelles avait rénové l'aile gauche du bâtiment, qui rassemble les guichets liés à l'activité de prêt, les services administratifs ainsi que des espaces de stockage et d'archivage. Les festivités de son 400e anniversaire ont débuté fin janvier avec une cérémonie en l'hôtel de Ville de Bruxelles. L'année a encore été marquée par le lancement de la bière Tanteke, l'invitation de l'inspirateur du Mont-de-Piété dans la tribune officielle de l'Ommegang, l'exposition "De la pierre au bijou", un concours de création de bijoux et un barbecue à l'occasion de la visite du roi Philippe le 19 juin. Par ailleurs, l'institution a reversé à ses clients une part de ses bénéfices engrangés pendant la crise de 2008 en permettant à ceux qui au 1er février n'avaient qu'un seul gage de le retirer gratuitement, pour peu qu'il ne soit pas déjà inscrit dans une vente et que le capital prêté soit inférieur à 100 euros. Les nouveaux clients en prêt ou en vente qui se sont vus recommander le Mont-de-Piété ont pu s'inscrire à un tirage au sort avec à la clef un prix d'environ 500 euros, qui sera attribué fin 2018. Il est encore prévu de frapper, en partenariat avec la Monnaie Royale, une pièce commémorative d'une valeur de 2,5 euros, d'imprimer un livre et 4 cahiers sur l'institution et d'organiser une exposition sur la lutte contre la pauvreté. (Belga)