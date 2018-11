Des gilets jaunes continuent de bloquer les pompes à essence en France: "Macron s'enfonce vis-à-vis du peuple"

En France, la mobilisation des gilets jaunes s'essouffle un peu, mais les manifestants continuent de bloquer des pompes à essence, les accès à des sites pétroliers ou certaines routes... Reportage de Quentin Ceupeens, Aurélie Henneton et Benoit Elsen.

Alors que le ministre de l’intérieur dénonce les dérives et la radicalisation de certains, d’autres tentent de redorer le blason du mouvement citoyen.



Près de Maubeuge, il s’agit de se désolidariser des casseurs et de favoriser le contact. Certains automobilistes proposent même de la nourriture.

"Ils font le rond-point et ils donnent. La soupe, le café, les petits pains au chocolat…", témoigne une dame.



Barrages filtrants et opérations escargot continuent de freiner le pays. Toutes les régions sont touchées. À Nantes, les manifestants sont prêts à tout pour se faire entendre. "Jusqu’à temps que monsieur Macron commence à dire ‘on veut vous entendre’ parce que là il commence à nous oublier de plus en plus et il s’enfonce enfin de compte vis-à-vis de la société, du peuple", estime un gilet jaune.





"On bloque le commerce"



Sur l’île de la Réunion, pourtant durement touchée par les émeutes ces derniers jours, le calme semble être revenu également, malgré les barrages persistants. "Sur le site, on bloque gentiment, sereinement, pacifiquement et on essaye de ne pas trop bloquer la population", raconte un manifestant.



À Toulouse, on bloque la circulation, l’approvisionnement en carburant mais aussi les stocks des grandes surfaces. "Ici on bloque tous les produits, toute la nourriture… On bloque le commerce. Donc, moins de taxes, moins de TVA. L’argent ne va pas à l’état", explique un jeune homme.