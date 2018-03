Le MR du Brabant wallon veut développer l'économie en préservant l'environnement

(Belga) Le MR brabançon wallon a dressé mardi, lors d'une conférence de presse organisée à Wavre, une série de constats sur le territoire provincial afin de définir des enjeux cruciaux pour l'avenir. Pour les Réformateurs, les politiques qui seront menées en Brabant wallon à l'avenir devront permettre à la Province de conserver son rôle de moteur de l'économie wallonne, en se préparant activement à la numérisation. Mais il faudra aussi préserver la qualité de vie en répondant notamment à des défis en matière d'environnement, de mobilité, d'accueil de la petite enfance ou encore de vieillissement.

Présent dans les majorités de 24 communes sur 27 en Brabant wallon et aux commandes de la Province en partenariat avec le PS, le MR constate que le Brabant wallon est un véritable poumon économique et une vitrine pour la Wallonie. Alors qu'il était vu comme un territoire faible par rapport au Brabant flamand et à Bruxelles lors de la scission de la province du Brabant dans les années 90, il est devenu un territoire où l'endettement des communes est bas, le niveau de taxation faible, les revenus des habitants sont supérieurs à la moyenne wallonne et l'activité économique est dynamique. "Nous voulons continuer à être à la pointe de l'innovation. Se projeter dans le numérique doit être une priorité. Notre province est dans le top 5 des régions les plus innovantes d'Europe depuis 2011. Mais nous voulons que cela soit en lien avec un cadre de vie accueillant. Les enjeux de demain tourneront autour de l'économie, l'évolution démographique et la mobilité", indique le MR. (Belga)