Le MR veut une nouvelle réforme fiscale

(Belga) Pour la prochaine législature, le MR propose une nouvelle réforme fiscale afin d'augmenter la quotité exemptée d'impôt à 12.500 euros, déclare Olivier Chastel dans les colonnes de La Libre et de la DH, samedi. "Cela profitera à tout le monde et en particulier aux bas salaires", selon le président du mouvement réformateur.

La quotité exemptée est la partie des revenus du contribuable qui ne sera pas taxée. Elle a été augmentée récemment à 8.300 euros, mais Olivier Chastel souhaite l'amener au niveau du montant de l'allocation de chômage minimum, soit environ 12.500 euros par an. Cela fera partie du programme du MR, dit-il. Olivier Chastel rappelle par ailleurs la position du parti libéral sur le confédéralisme: "En 2014, le communautaire a été très clairement mis de côté par la N-VA pour la durée de la législature. Et, aujourd'hui, nous redisons que le MR est opposé au confédéralisme et qu'il ne négociera pas en fonction de cela." (Belga)