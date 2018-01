Le niveau de la Seine pourrait atteindre 6,20 mètres à Paris samedi

Le niveau de la Seine continue d'augmenter et pourrait atteindre à Paris un pic de 6,20 mètres samedi, a déclaré mercredi le préfet de police Michel Delpuech, assurant que tous les services et opérateurs concernés étaient "mobilisés" et "vigilants".

"On s'oriente vers un niveau de crue assez semblable à celui de 2016 (6,10 m). La cote de ce matin (mercredi) était de 5,12 mètres à Austerlitz pour une prévision annoncée hier (mardi) entre 5,10 m et 5,40 m", a déclaré le préfet lors d'un point presse à l'issue d'une réunion du centre opérationnel zonal.



Jeudi, le niveau pourrait atteindre "5,30 m à 5,60 m, vendredi matin 5,60 m à 5,80 m, et le maximum probable se situerait entre 5,80 m et 6,20 m le week-end à partir de samedi", selon le préfet.



"Trois mots résument la situation: mobilisation, vigilance et maîtrise", a-t-il déclaré.



"La mobilisation: tous les opérateurs sont au travail, des cellules de crise se mettent en place, chacun anticipe l'évènement avec des plans internes, des scénarios anticipés. Vigilance parce que le suivi est fait de manière très fine, et maîtrise parce qu'à l'heure qu'il est l'impact de l'évènement reste mesuré", a-t-il détaillé.



Seuls "400 clients d'Enedis sont coupés" d'électricité sur 6,2 millions de clients en Ile-de-France, a précisé le préfet, soulignant qu'il n'y avait "aucune coupure de GRDF" (gaz), "aucune difficulté pour la compagnie de chauffage urbain", ni pour le réseau de distribution d'eau.







A l'heure actuelle, les autorités travaillent sur l'hypothèse où le niveau de la Seine atteindrait 6 mètres.



"Cela signifiera peut-être pour les réseaux de transport et la SNCF quelques coupures de tronçons supplémentaires et cela pourra signifier - mais ce n'est absolument pas le cas à l'heure où je vous parle - des portions autoroutières plus impactées", a-t-il ajouté.



La ligne C du RER était fermée mercredi dans la capitale, au moins jusqu'à vendredi. Un ralentissement sur la ligne 7 du métro "pour raisons météorologiques" était également signalé.



Les bords de Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne font également l'objet d'une vigilance particulière.



Les grands musées parisiens sont également en alerte. Le Musée d'Orsay a déjà commencé à sortir certaines oeuvres des réserves ou à les surélever, selon M. Delpuech.

Concernant les péniches sur la Seine, les équipes de la brigade fluviale et les sapeurs-pompiers sensibilisent les résidents aux dangers depuis trois jours. Une attention particulière sera portée à celles accueillant du public, a-t-il prévenu.