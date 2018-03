Le nouveau mouvement pluraliste e-change est né mardi soir pour peser sur la vie politique

(Belga) Le mouvement politique pluraliste e-change est né officiellement mardi en fin de soirée avec la mise en ligne de son site web, ouvrant l'accès à une plate-forme d'échange d'idées autour de plusieurs thèmes. Premier objectif: définir d'ici la fin de l'été dix projet mobilisateurs afin de marquer la vie politique d'une nouvelle empreinte. Les contributeurs de la plate-forme -à présent 57-, aux rangs desquels des personnalités politiques, et des acteurs culturels et économiques, ont réfléchi depuis un peu plus d'un an à la pré-définition d'une série de thèmes et d'enjeux.

L'imminence de la naissance officielle d'e-change était annoncée depuis quelques jours. Mardi soir, une bonne cinquantaine de personnes dont une trentaine de contributeurs s'est réunie au stade du Standard de Liège pour une présentation du site, si l'on en croit un des contributeurs présents. Objectif du mouvement: non faire un parti, mais peser sur le marché politique à travers un attachement large à des projets qui auront été soumis à l'opinion publique, précisément via le site du mouvement (www.echange.be). L'idée est de faire progresser le débat sur une série d'enjeux stratégiques partagés par le plus grand nombre et appropriés ensuite par des hommes et femmes politiques au sein de leurs propres formations. E-change cherche concrètement à créer un consensus et un soutien suffisamment large sur dix thèmes de société pour assurer la cohésion de l'action politique indépendamment des coalitions et des niveaux de pouvoir. Il s'agit entre autres de la démocratie et la participation; la mobilité; la transition énergétique; les transitions économiques; la fiscalité et la redistribution; la formation tout au long de la vie; la culture et l'émancipation; les soins et le bien être; la justice et la résolution des conflits; la migration et le vivre ensemble. "On va tenter ensuite de construire une voie à suivre et tenter de devenir un marqueur politique dans la vie de demain", a commenté un des contributeurs, interrogé à l'issue de la réunion. Dans la liste des contributeurs, on trouve des personnalités politiques telles que Jean-Michel Javaux (Ecolo), Melchior Wathelet (cdH), Alda Greoli (cdH), Didier Gosuin (Défi), Opaline Meunier (cdH), mais également des acteurs et experts économiques et culturels. (Belga)