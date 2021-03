Le parquet demande le renvoi de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises

(Belga) Le parquet de Grenoble a requis le renvoi de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de la petite Maëlys en 2017, a-t-il annoncé vendredi.

Nordahl Lelandais est accusé du meurtre précédé de "l'enlèvement/séquestration de la mineure de (moins de) 15 ans" Maëlys de Araujo, d'agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines mineures et d'enregistrement d'images pédopornographiques, précise le parquet, qui a rendu jeudi son réquisitoire définitif. Après un délai de dix jours, les deux juges d'instruction chargés du dossier "rédigeront une ordonnance dans laquelle ils décideront des suites qu'ils estiment devoir donner", a précisé vendredi Boris Duffau, adjoint au procureur de Grenoble. Il ajoute que l'avocat de Nordahl Lelandais "a déposé une requête en nullité de la dernière expertise psychiatrique qui avait été accordée par la chambre de l'instruction", et qu'une audience est fixée au 7 avril pour examiner cette demande. Maëlys De Araujo, huit ans, avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d'un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Rapidement suspecté, Nordahl Lelandais, ancien maître-chien militaire, avouera, six mois après sa mise en examen, avoir tué "involontairement" la petite fille. Il est également accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer, pour lequel un procès est prévu du 3 au 14 mai devant la cour d'assises de la Savoie. (Belga)