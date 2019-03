Le parquet fédéral belge a signé un accord de coopération judiciaire avec le Brésil

(Belga) Pour améliorer les contacts et l'efficacité de la coopération entre les justices belge et brésilienne, une délégation composée du procureur fédéral belge, du procureur fédéral adjoint, du chef de la section coopération internationale du parquet fédéral et d'un membre du parquet d'Anvers spécialisé dans les dossiers de trafic de stupéfiants s'est rendue à Brasilia afin de signer un mémorandum de coopération, a indiqué mardi le Parquet fédéral. Un accord de coopération a été signé, mardi dans la capitale brésilienne, pour lutter contre le trafic de drogues entre l'Amérique du Sud et l'Europe, qui transite depuis le Brésil par le port d'Anvers.

Cette voie entre le Brésil et Anvers constitue, selon le parquet fédéral, une part importante du trafic de drogues ayant cours entre l'Amérique du Sud et l'Europe. La mutualisation des efforts des deux pays vise à combattre ce fléau avec plus d'efficacité. Cet accord a été précédé de plusieurs mois de travail et de négociations entre le parquet fédéral belge, l'officier de liaison de la police fédérale belge au Brésil et les autorités judiciaires brésiliennes. L'accord de coopération, signé ce mardi par le procureur fédéral belge Frédéric Van Leeuw et le procureur général du Brésil Raquel Elias Ferreira Dodge, vise à établir une action commune contre les trafics de stupéfiants, mais aussi à étendre les efforts mutuels notamment en matière de lutte contre le crime organisé, contre le terrorisme et contre la criminalité informatique ou économique. L'accent sera particulièrement mis sur les échanges d'informations entre les deux pays. (Belga)