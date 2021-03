Le parquet financier fait appel après la condamnation de Sarkozy

(Belga) Le parquet national financier (PNF) français va faire appel de la décision de la justice lundi, qui a condamné l'ancien président Nicolas Sarkozy à de la prison ferme pour corruption et trafic d'influence, a-t-on appris jeudi après du PNF.

Cet appel (dit appel incident), qui fait suite à celui de l'ex-chef de l'Etat et de ses coprévenus, permettra à la cour d'appel d'avoir toute latitude pour rejuger le dossier, y compris en allant au-delà des peines prononcées en première instance. Selon la loi française en effet, faute d'un tel appel du ministère public, une cour d'appel ne peut prononcer des peines plus lourdes qu'en première instance. Dans une décision historique lundi, Nicolas Sarkozy a été condamné par un tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme, dans l'affaire dite des "écoutes". Son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert se sont vus infliger la même sanction, assortie d'une interdiction d'exercer de cinq ans pour Me Herzog. Devenu le premier ex-chef de l'Etat à être condamné à de la prison ferme, Nicolas Sarkozy a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel, tout comme MM. Herzog et Azibert. Le dossier des "écoutes" devrait être rejugé courant 2022, puis il resterait ensuite aux trois hommes la possibilité de former un pourvoi en cassation. Ils encourent dix ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Mercredi soir, sur la chaîne de télévision TF1, l'ancien président s'est dit victime d'une "injustice profonde". Il avait déjà affirmé le matin dans le journal Le Figaro qu'il n'excluait pas d'aller devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) s'il n'obtenait pas gain de cause. "Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe", a-t-il assuré, déclarant aussi: "je suis habitué à subir ce harcèlement depuis dix ans". Plus tôt, dans une rare prise de parole, le président du tribunal judiciaire de Paris avait appelé "solennellement" "au respect de l'institution judiciaire", après les vives critiques contre le jugement.