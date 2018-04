Le parti Islam présent dans 6 communes de la province de Liège aux prochaines communales

(Belga) Le parti Islam se présentera à l'électeur à Liège, Verviers, Herstal, Ans, Saint-Nicolas et Dison en octobre prochain, a annoncé mercredi à l'Agence Belga, Talal Magri, coordinateur de la campagne des élections communales en Wallonie et future tête de liste à Liège confirmant une information de Sudpresse. Une première pour ce parti fondé par des Musulmans et qui a obtenu lors des communales 2012 un élu tant à Molenbeek qu'à Anderlecht.

Islam annonce qu'il déposera des listes, déjà complètes à l'heure actuelle dans ces six communes, où il prépare cette élection depuis six ans faute d'avoir pu compter, dès 2012, sur des "personnes compétentes capables de faire des propositions et de prendre part aux débats pour faire avancer des dossiers", assure M. Magri qui aimerait également être présent à Namur, Mons et Charleroi en octobre prochain. Le parti basera sa campagne sur une véritable politique participative mais aussi l'égalité du travail ou du logement sans oublier la thématique du vivre-ensemble et une véritable politique d'intégration "même si chacun a d'abord des devoirs envers le pays qui l'accueille et cela passe par l'apprentissage de la langue ou de l'histoire du pays", estime-t-il. Islam souhaite s'écarter d'une image de parti religieux. "Nous défendons des valeurs et pas des dogmes. Nous laissons çà à la religion. Nous voulons d'abord aider nos concitoyens et ce, peu importe la conviction", estime M. Magri qui se dit ouvert aux candidats de confession non-musulmane.