Une attaque à l'arme blanche a fait deux blessés vendredi à Paris près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, en plein procès de l'attentat meurtrier qui l'avait visé en janvier 2015, et deux suspects ont été interpellés par la police.

Pierre Olivier connaissait bien les deux victimes: "Ce sont des personnes qui travaillent pour une grosse boîte de production à côté. Ce sont des clients qui sont devenus des amis. Pas plus tard qu'hier, je les ai vu, elle fêtait son anniversaire... Voilà... C'est choquant de les voir la veille et que... et lui aussi je le connais très bien... que le lendemain, il leur est arrivé ça quoi...", a confié ce patron de restaurant au micro de notre journaliste Emmanuel Dupond.

Forcément, le "souvenir" des attentats de 2015 a tout de suite surgit à son esprit. "On s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de grave donc évidemment on pense à ce qui s'est passé il y a cinq ans... d'une certaine manière car je ne comprenais pas vu que Charlie Hebdo a déménagé. Ils ne sont plus là depuis 5 ans, il y a une sorte d'incompréhension".