Le patronat s'engage en faveur de la diversité au travail

(Belga) Les organisations patronales Beci, FEB, UCM, UWE, Voka, Unizo, Unisoc et le Boerenbond ont lancé, mardi, la première phase d'un plan interprofessionnel visant à davantage de diversité sur le lieu de travail. Le but de ce plan est de "démontrer aux entreprises les retombées positives d'une politique volontariste en matière de diversité".

Pour ces organisations patronales, la Belgique "n'a pas à rougir en matière de diversité", avec un écart salarial entre hommes et femmes "parmi les plus bas d'Europe" ou un taux d'emploi des travailleurs âgés passé en 10 ans de 34,4% à 46,5% en moyenne au premier semestre 2017. Si "beaucoup d'entreprises ont déjà intégré dans leur stratégie une politique de diversité forte", certains chiffres demeurent insatisfaisants, comme le taux d'emploi des personnes d'origine étrangère. Il atteint 48,1%, contre 67,7% pour les travailleurs belges. "Même si d'autres facteurs expliquent cette réalité et font que certaines groupes trouvent moins leur place sur le marché du travail, il ne faut pas nier la part éventuelle de discrimination subie par certains. Les employeurs s'unissent donc pour faire mieux, persuadés que la discrimination, sous aucune forme, n'a sa place sur le lieu de travail", soulignent les organisations patronales dans un communiqué. Le plan d'action patronal se décline en plusieurs phases: informer, sensibiliser et inspirer. Beci, le Boerenbond, la FEB, l'UCM, l'Unisoc, l'Unizo, l'UWE et le Voka se disent convaincus que leur plan d'action "conduira à une plus grande diversité sur le marché du travail". (Belga)