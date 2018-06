Le Pier à Ostende complétement accessible cet été

(Belga) Dès le 1er juillet, le Pier à Ostende sera à nouveau complétement accessible, indique le service Mobilité et travaux publics mercredi, après la première phase de travaux de rénovation.

"Pour la première fois depuis des années, tout le monde pourra se rendre au point le plus éloigné sur le Pier et profiter de la vue sur la mer, la plage et le port", se réjouit Jan Goemaere, du département Mobilité et travaux publics de la commune. "Nous investissons plus de sept millions d'euros" dans la jetée, a commenté le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts (N-VA). "C'est l'une des plus grandes structures en son genre au monde. Nous remettons à l'honneur cette carte de visite pour Ostende." Les travaux de rénovation ont débuté en octobre 2017 avec une première phase visant principalement à garantir la stabilité de la structure. Ils sont ensuite interrompus durant la saison estivale. Une ouverture permanente est prévue pour l'été 2019. Des pièces centenaires ont été remplacées, comme du plancher, des piliers et des rampes. "Le matériel a été autant que possible réutilisé, donc tout n'est pas neuf", précise Jan Goemaere. Le Pier revêt une importance historique, puisqu'il a survécu aux deux Guerres mondiales, non sans dégâts. La structure est présente depuis 1888. Le monument est protégé depuis 2008. (Belga)